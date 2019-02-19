مليشيات الحوثي تحتجز شاحنات مساعدات في إب

أخبار الأآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي تحتجز عددا من الشاحنات المحملة بالمساعدات في محافظة إب جنوبي صنعاء، كانت في طريقها للمحتاجين في محافظات عدة.

وذكرت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي تحتجز 28 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية، وذاك عند المدخل الشرقي لمحافظة إب.

وأوضحت أن 13 شاحنة من بين الشاحنات كانت قادمة من محافظة عدن جنوبي اليمن، وتحمل مساعدات مخصصة لمحافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة وصعدة وتعز.

وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والسريع للإفراج عن تلك الشاحنات.

اقرأ أيضا:

قبائل حجور تصد هجوماً لميليشيا الحوثي