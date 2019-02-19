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مقتل 16 إرهابيا خلال مواجهات مع الأمن المصري في العريش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

نقلت وسائل إعلامية أنباء عن مصادر أمنية مصرية صرحت عن مقتل 16 إرهابياً في مواجهات "وكرين" مع الشرطة بالعريش شمالي سيناء. 

وأشارت وسائل إعلام مصرية أن قطاع الأمن الوطنى تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين، خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية، وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

وبادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة بمداهمة البؤرة الأولى وتم التعامل معها مما أسفر عن مصرع "10" منهم .

وقضى 6 آخرون في المداهمة الثانية بعد تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات التي أشارت إلى العثور على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة بحوزة الإرهابيين. 

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