فوتيل: واشنطن ستسحب كل قواتها من سوريا

أخبار الآن | دمشق - سوريا (متابعات)

أكد رئيس القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل، أن واشنطن ستسحب قواتها من سوريا، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والتقى فوتيل أمس الاثنين عبدي مظلوم قائد قوات سوريا الديمقراطية "ذات الأغلبية الكردية الناشطة شمال شرقي سوريا وخيّب آماله. "بحسب روسيا اليوم"

يشار إلى أن الجانب الأمريكي رفض خلال اللقاء طلب الأكراد بأن يبقى قسم من قوات التحالف الدولي في سوريا بقوام 1500 فرد لمواصلة قتال فلول داعش.

بدوره، أوضح مظلوم أن فوتيل سيدرس اقتراحه، لكن الأخير عاد وأكد للصحفيين أن واشنطن عازمة على سحب قواتها بالكامل

في حين، وطالب مظلوم أيضا، بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تكون محاذية للحدود مع تركيا وبعمق 5 كم في سوريا تبقى تحت مراقبة القوات الدولية.

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