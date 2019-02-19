شاهد لحظة وقوع الانفجار خلف الجامع الأزهر في القاهرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة تفجير الإرهابي الحسن عبد الله (37 عاما) عبوة ناسفة بنفسه وسط العاصمة المصرية القاهرة، مساء الاثنين، مما أدى إلى مقتله بالإضافة إلى شرطيين كانا يحاولان إلقاء القبض عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن المطلوب، عبد الله كان ملاحقا بشبهة زرع عبوة ناسفة قرب مسجد في الجيزة الأسبوع الماضي.

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ويظهر الفيديو قيام الارهابي بركوب الدراجة الهوائية محاولاً الانتقال في وقت لحق به رجال الامن محاولين ايقافه قبل أن يتخذ قراره ويفجر نفسه.

وقالت الوزارة في بيان إن الانفجار الذي وقع على مقربة من مسجد الأزهر أسفر "عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة ضابطين، أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام".

وأوضح البيان أن قوات الأمن المصرية حددت مكان وجود المطلوب في حارة الدرديري في حي الدرب الأحمر، حيث يقع الأزهر "فقامت بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته".

وبحسب البيان فإن الإرهابي كان ملاحقا بشبهة "ارتكابه واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني (وحدة أمنية) أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية"، في هجوم نجحت قوات الأمن يومها في إحباطه من خلال تفكيك هذه العبوة.

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