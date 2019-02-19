تحضيرات واستعدادات لقمة ترامب - كيم

أخبار الآن | سيول – كوريا الجنوبية (أ ف ب)

وصل موفد كوري شمالي خاص إلى بكين قبيل توجهه إلى فييتنام للقاء نظيره الأمريكي للتحضير لقمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون.

وتأتي زيارة كيم هيوك شول بعد ثلاثة أيام على وصول "كيم شانغ سون" كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي إلى هانوي لمناقشة الترتيبات والقضايا الأمنية مع الفريق الأمريكي للقمة المرتقبة في 27 و28 من شهر شباط/فبراير الحالي.

ومن المتوقع أن يغادر الموفد الأمريكي قريباً واشنطن متوجها إلى هانوي لاستئناف المحادثات مع كيم هيوك شول.

وأجرى كيم هيو شول ونظيره الأمريكي ستيفن بيغون ثلاثة أيام من المحادثات في بيونغ يانغ في وقت سابق هذا الشهر، استكشفا خلالها مواقف الجانبين بشأن نزع الأسلحة النووية قبيل القمة.

وقال بيغون إن المحادثات كانت مثمرة ولكن مطلوب المزيد من الحوار.

وقال بيغون "هناك عمل شاق مع جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية لا يزال يتوجب القيام به" مضيفاً بأنه "واثق من أنه إذا بقي الطرفان ملتزمين يمكننا تحقيق تقدم حقيقي".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات خلال زيارة بيغون تمحورت حول "التزامات (ترامب وكيم جونغ أون) بشأن النزع التام للأسلحة النووية وتطوير العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية وإرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".

وقد تكون المحادثات شملت إعلان نهاية للحرب الكورية التي استمرت بين 1950 و1953 بعد تصريحات لـ بيغون الشهر الماضي أكد فيها أن ترامب "مستعد لإنهاء هذه الحرب".

ويؤكد محللون ضرورة أن تفضي القمة الثانية إلى نتيجة ملموسة بشأن أسلحة بيونغ يانغ النووية وإلا فستعتبر مجرد عرض من "تلفزيون الواقع".

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