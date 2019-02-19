"اليونيسكو": المرأة التونسية الأولى عربياً في البحث العلمي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" عن "تفوق الباحثة التونسية دولياً في مجال البحث العلمي والإبتكار"، موضحاً أنّها "تصدرت قائمة الدول العربية بنسبة 55% مقابل متوسط 39% للمنطقة العربية، وذلك في إطار مقاربة جندرية حول حصة المرأة في مجال البحوث العلمية مقارنة مع الرجل".

وعلى صعيد الدول الأخرى، وبحسب خريطة تفاعلية لـ"اليونيسكو"، فقد بلغت حصة المرأة الباحثة مقارنة مع الرجل في فرنسا، نسبة لم تتجاوز 27%، وفي ألمانيا كانت النسبة 28% وفي بريطانيا 39%، ايسلندا 47%. أمّا في ليتوانيا، فقد بلغت حصة المرأة الباحثة 51%،

إلى ذلك، فقد سجلت ميانمار أعلى النسب حول العالم على هذا الصعيد، حيث بلغت 86%، وفنزويلا 62%، تايلند 56%، ك أذربيجان 57%، جورجيا 53%، وكازاخستان 53%.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد سجلت مصر نسبة 44%، السودان 40%، العراق 40%، الجزائر 35%، عمان 28%، ليبيا 25%، السعودية 23%، موريتانيا 23%.

البلد نسبة حصة المرأة في مجال البحوث العلمية مقارنة مع الرجل في العديد من الدول ميانمار 86% فنزويلا 62% أذربيجان 57% تايلند 56% تونس 55% كازاخستان 53% جورجيا 53% ليتوانيا 51% آيسلندا 47% مصر 44% السودان 40% العراق 40% بريطانيا 39% الجزائر 35% ألمانيا 28% عمان 28% فرنسا 27% ليبيا 25% السعودية 23% موريتانيا 23%

مصدر الصورة: Medianet

للمزيد: تحذير للمرأة.. القلق يؤدي بكِ إلى السمنة (دراسة)