الجيش اليمني يتقدم في عدة جبهات بالجوف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حققت قوات الجيش اليمني مدعومة بالتحالف العربي، تقدما جديدا في عدة جبهات بمديرية خب والشغف بمحافظة الجوف، شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وقال الجيش اليمني في بيان له، إن قواته وبدعم من التحالف العربي، نفذت عملية عسكرية على مواقع للمليشيات الانقلابية في مديرية خب والشعف، انطلقت منذ يومين.

وأضاف أن قواته استطاعت خلال العملية السيطرة على مناطق واسعة من وادي السليلة، ومواقع أخرى بالقرب من سوق الخميس.

وأكد الجيش اليمني أن 4 كيلومترات فقط تفصل قواته عن سوق الخميس بالمديرية، بعد أن صارت مطلة على منطقة الرفحة، إثر معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضح بيان الجيش أن عمليته العسكرية انطلقت من 4 محاور، هي جبال أسطر وشعب الموطل ووادي السليلة والوجف، واستخدمت فيها قوات الجيش الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة لتدمير مواقع المليشيات.

من جانبه، قال محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، أن مليشيا الحوثي "تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، خلال المواجهات، وأن الأبطال بمحور الجوف مستمرون حتى استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة".



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