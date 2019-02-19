ارتفاع جديد بعدد قتلى تفجير وسط القاهرة

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

ازدادُ عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة بوسط القاهرة إلى ثلاثة قتلى، وأسفر الهجوم عن قتل الإرهابي أيضا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر، صباح الثلاثاء قوله إن ضابطا برتبة مقدم، توفيَ متأثرا بإصابته في الانفجار الذي وقع في حي الدرب الأحمر، بالقرب من جامع الأزهر بوسط القاهرة، عند محاولة القبض على إرهابي تطارده الشرطة.

وقال المصدر الأمني إن الضابط الذي توفي لاحقا متأثرا بإصابته ينتمي إلى جهاز "الأمن الوطني".

وكان الانفجار قد أسفر، وقت وقوعه، عن مقتل رجلي شرطة وإصابة ثلاثة ضباط وثلاثة مدنيين، أحدهم طالب تايلاندي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر أمس بعد الانفجار إن قوة أمنية كانت تطارد "إرهابيا" في إطار البحث عن مرتكب انفجار وقع في الجيزة يوم الجمعة.

وأضاف البيان أنه عند إلقاء القبض على الرجل "انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته".

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