صفقات عسكرية للإمارات تتجاوز الـ4.9 مليار في أيدكس

أخبار الآن | أبوظبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقعت الإمارات عقود صفقات عسكرية تجاوزت قيمتها الـ4.9 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار)، وذلك في معرض الدفاع الدولي "أيدكس".

إذ تم الإعلان عن قيمة الصفقات العسكرية التي أبرمتها الإمارات، في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم أيدكس، العميد الركن محمد الحساني، والمتحدث الرسمي لمعرض الدفاع البحري (نافدكس)، العقيد الركن البحري فهد الذهلي، وفقا للصفحة الرسمية لأيدكس عبر موقع تويتر.

وافتتح ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المعرض الأحد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

يشار إلى أن أيدكس يعد المعرض الأبرز في مجال تكنولوجيا الدفاع في المنطقة، وتستعرض عدد من الدول في الإمارات أبرز ما توصلت إليه في مجال الدفاع.

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