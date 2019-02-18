إطلاق سراح 14 عاملاً تونسياً بعد خطفهم في ليبيا

أخبار الآن| طرابلس -ليبيا - (وكالات)

أُفرج الأحد عن العمال التونسيين الـ 14 الذين خطفوا الخميس في مدينة الزاوية غرب ليبيا، حسب ما أعلن القنصل العام التونسي في ليبيا توفيق القاسمي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتم الإفراج عن الرهائن عبر عملية نفذتها قوات الأمن في الزاوية الواقعة على بعد 50 كلم غربي العاصمة طرابلس.

وقال شامر منير رئيس قسم الإعلام في إدارة امن الزاوية إن قوات الأمن "هاجمت موقع احتجازهم وتمكنت من تحريرهم دون قتال. ولم يصب أحد".

وتعذر على المسؤول تحديد ما إذا تم توقيف أحد من الخاطفين.

ولم يقدم القنصل العام التونسي أي تفاصيل عن ظروف الإفراج عن الرهائن التونسيين.

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