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إشادة بتولي امرأة منصب أول وزيرة داخلية عربياً

أخبار الآن | بيروت – لبنان (رويترز)

حظي تعيين ريا الحسن في منصب وزيرة الداخلية في الحكومة اللبنانية الجديدة، بإشادة واسعة في الأوساط اللبنانية، باعتباره خطوة للأمام بشأن تمكين المرأة في السياسة اللبنانية والعربية.

ورغم أن الحسن شغلت مناصب عليا، بينها وزيرة المال في 2009-2011، فقد قوبل تعيينها على رأس وزارة الداخلية بترحيب كبير باعتباره خطوة إلى الأمام للسيدات في عالم السياسة اللبنانية.

وقالت وزيرة الداخلية إنها عُيِّنت كأول وزيرة داخلية ليس فقط في لبنان وإنما في العالم العربي، معتبرة أن هذا الأمر إنجاز يوضع برسم كل النساء والأشخاص الذين يؤمنون بقدرات النساء. 

 

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