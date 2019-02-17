مرور 8 سنوات على الثورة الليبية

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (أ ف ب)

انطلقت الاحتفالات في مدن ليبية عدة ، احتفالا بالذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير.

ولا تزال البلاد تعاني من نزاعات مسلحة وأزمة اقتصادية، في ظل صعوبات تواجه إمكانية إجراء انتخابات تنهي الأزمة.

وفي طرابلس بدأ الاحتفال بإيقاد الشعلة بقصر الخلد، إضافة لعزف النشيد الوطني لتنطلق من ذات المكان مسيرات راجلة توجهت إلى ميدان الشهداء. وتخلل الاحتفال عروضا للفنون الشعبية وللسيارات الكلاسيكية.

يذكر أن الحفل أقيم بتنظيم من اللجنة العليا لاحتفالات فبراير بالعاصمة طرابلس والتي بدأت في التجهيز للاحتفال منذ أيام بالتعاون مع الجهات الأمنية لتأمين المنطقة.

وفي ذات الوقت تجهزت العديد من المدن للاحتفال بذكرى الثورة، عبر نشر الأعلام وتجهيز الساحات والشوارع لاستقبال الحشود.





اقرا: طيران أمريكي يستهدف عناصر القاعدة في جنوب ليبيا