محمد بن سلمان يصل إلى باكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وكبار وزراء الحكومة وقادة الجيش وأعضاء السلك الدبلوماسي في العاصمة الباكستانية

ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

ويرافق ولي العهد السعودي وفد رفيع يضم أمراء ووزراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال وإعلاميين.

وكان ولي العهد السعودي قد غادر المملكة العربية السعودية في وقت سابق في جولة تشمل باكستان والهند والصين، يلتقي خلالها قادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وذلك وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

المزيد: