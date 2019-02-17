لجنة إعادة الانتشار تجتمع بلوليسغارد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استأنفت لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، اجتماعاتها برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد كبير المراقبين الدوليين.



ووفقا لوسائل إعلام، فقد بحث الاجتماع المقترحات الجديدة للويسغارد , بشأن نشر مراقبين دوليين وإعادة الانتشار في موانئ الحديدة , كخطوة أولى على طريق تنفيذ اتفاق السويد.



الاجتماعات ستتواصل إلى حين استكمال الاتفاق على المقترح الجديد، ووضع مواعيد زمنية ملزمة لكل مراحل تنفيذ اتفاق استوكهولم، تجنبا لمراوغة المليشيا في التنفيذ، كما حصل منذ التوقيع على الاتفاق، ومحاولة الالتفاف على مضامينه بتفسيرات ملتوية، تشرعن بقاءها في الموانئ الثلاثة وفِي المدينة.

وكان الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار والمراقبة الأممية باتريك كاميرت قد قال إن مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولة عن تدمير مخزون الحبوب في المدينة.

ويعد التصريح أول إدانة صريحة من مسؤول أممي لمليشيا الحوثي الانقلابية التي استهدفت مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، ما أسفر عن احتراقها وتدمير أطنان من الغذاء.

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