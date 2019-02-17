في ذكرى الثورة الأمم المتحدة تدعو الليبيين لبناء الدولة

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (متابعات)

مرت 8 سنوات على ثورة السابع عشر من فبراير في ليبيا، بمناسبة هذه الذكرى دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كل الأطراف الليبية، إلى الالتفاف حول الجهود الرامية لإنهاء معاناة الليبيين.

وطالبت البعثة، في بيان لها الليبيين بتوحيد الصفوف للخروج من دائرة الأزمات، والانتقال بخطى واثقة نحو بناء الدولة وترسيخ القيم الديمقراطية في كافة البلاد.

ويحيي الليبيون في 17 من فبرابر من كل عام ذكرى الثورة التي أطاحت بحكم القذافي، بعد أكثر من 40 عاما على حكمه لليبيا.

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