بمشاركة 1310 عارضا.. انطلاق معرض آيدكس ونافدكس 2019 بأبوظبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وام )

انطلقت اليوم الأحد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات معرضي الدفاع الدولي "آيدكس 2019" والدفاع البحري "نافدكس 2019" والتي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري حيث سيتم استعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة وكذلك عقد شراكات ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة وكبريت الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

ويسجل المعرض هذا العام مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية بما في ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وبوينغ وروستك وتاليس إلى جانب نخبة من الشركاء المحليين مثل شركة الإمارات للصناعات العسكرية، وشركة توازن القابضة، وشركة أبوظبي لبناء السفن.

بالإضافة إلى مشاركة طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية.

ويأتي تنظيم المعرض في ظل الظروف غير مستقرة يشهدها العالم اليوم والذي يتطلب من القائمين على هذا القطاع تطوير تقنيات تساعد على الحد من المخاطر المحتملة وكذلك مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم من خلال توحيد الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحيوية المختصة بهدف تطوير استراتيجات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي المنشود.

وينطلق المعرض لهذا العام بمشاركة 1310 من العارضين المحليين والدوليين مقارنة بـ 1235 في النسخة السابقة إلى جانب ارتفاع المساحة الكلية للعروض لتصل إلى 168 ألف متربع مربع مقارنة مع 133 ألف متر مربع في العام 2017، مما يجعلها النسخة الأكبر من المعرض منذ انطلاقته عام 1993.

وسيشهد المعرض تنظيم عدد من العروض الدفاعية الحية التي تحاكي سيناريوهات مختلفة باستخدام مختلف صنوف الأٍسلحة والمعدات، بالإضافة إلى توفير الشركات العارضة لعدد من المنصات التفاعلية التي تمكن الزوار من توظيف التقنيات الحديثة لتجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد وغيرها.

مصدر الصورة : الإمارات اليوم

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