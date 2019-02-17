أكثر من 300 عنصر من داعش يرفضون تسليم أنفسهم

أخبار الآن | دير الزور - سوريا - (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن 300 من قادة وأفراد داعش يرفضون تسليم أنفسهم للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، التي تمكنت من استعادة 10 من أسراها لدى التنظيم مقابل صفقة غامضة.

وذكر المرصد في تقرير نشره اليوم أن “قوات التحالف وسوريا الديمقراطية ما زالت تضيّق على العناصر الـ 300 المتبقين لدى التنظيم لدفعهم لتسليم أنفسهم، مشيرًا إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية تحاول مع التحالف الدولي، اعتقال ونقل أكثر من 300 من عناصر وقادة تنظيم داعش من جنسيات غربية، موجدين في مخيم بمزارع قرب نهر الفرات في الريف الشرقي لدير الزور، إلى معتقلاتها ومناطق سيطرتها لاستكمال عملية التمشيط”.

وأضاف أن “الشكوك لا تزال تدور حول تواري أفراد من التنظيم داخل الأنفاق المتواجدة في المنطقة، أو في مواقع أخرى عند ضفة نهر الفرات الشرقية، وتحاول قوات سوريا الديمقراطية والتحالف، التأكد من خلوّ المنطقة بشكل كامل من أي متوارين أو خلايا للتنظيم، كذلك أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أن التحالف الدولي عمد لتنفيذ عمليات نقل من المناطق التي كان يحتلها التنظيم وانسحب منها نحو جهة مجهولة”.

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