عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

أكثر من 300 عنصر من داعش يرفضون تسليم أنفسهم 

أخبار الآن | دير الزور - سوريا - (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن 300 من قادة وأفراد داعش يرفضون تسليم أنفسهم للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، التي تمكنت من استعادة 10 من أسراها لدى التنظيم مقابل صفقة غامضة. 

وذكر المرصد في تقرير نشره اليوم  أن “قوات التحالف وسوريا الديمقراطية ما زالت تضيّق على العناصر الـ 300 المتبقين لدى التنظيم لدفعهم لتسليم أنفسهم، مشيرًا إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية تحاول مع التحالف الدولي، اعتقال ونقل أكثر من 300 من عناصر وقادة تنظيم داعش من جنسيات غربية، موجدين في مخيم بمزارع قرب نهر الفرات في الريف الشرقي لدير الزور، إلى معتقلاتها ومناطق سيطرتها لاستكمال عملية التمشيط”.

وأضاف أن “الشكوك لا تزال تدور حول تواري أفراد من التنظيم داخل الأنفاق المتواجدة في المنطقة، أو في مواقع أخرى عند ضفة نهر الفرات الشرقية، وتحاول قوات سوريا الديمقراطية والتحالف، التأكد من خلوّ المنطقة بشكل كامل من أي متوارين أو خلايا للتنظيم، كذلك أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أن التحالف الدولي عمد لتنفيذ عمليات نقل من المناطق التي كان يحتلها  التنظيم وانسحب منها نحو جهة مجهولة”.

المزيد:

داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة شرق سوريا

#داعش #سوريا #أخبار عربية #المرصد السوري لحقوق الانسان

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...