مسلحون يهاجمون متجر مجوهرات بمصر.. فيديو مروع يوثق الحادثة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقدم 4 أشخاص مجهولين مدججين بالسلاح، على مهاجمة محل مجوهرات في محافظة الجيزة، جنوب العاصمة المصرية - القاهرة. وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد سرق المسلحون محتويات المتجر، فيما أصيب خلال الهجوم أحد العاملين بجروح لإصابته برصاصاتٍ أطلقها أحد المهاجمين عليه، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ووفقاً لشهود عيان، فإنّ أصوات إطلاق نارٍ وصراخ سمعت من محل المجوهرات الواقع في شارع الجيش بمنطقة حدائق الأهرام، قبل أن يتبيّن أن الأمر عملية سطو مسلح.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو وثقته كاميرا المراقبة داخل المتجر، وقد أظهر تفاصيل ما جرى.

وعلى إثر الحادث، عمدت قوات الامن المصرية إلى ضرب طوقٍ أمني في مكان الحادث، وفتحت تحقيقاتٍ بما حصل، وجرى سحب محتوى كاميرات المراقبة في المحلة.

مصدر الصورة: يوتيوب

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