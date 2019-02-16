قتل شخص وجرح 6 آخرين بأعمال شغب بالأردن

أخبار الآن | عجلون - الأردن - (أ.ف.ب)

قتل شخص وجرح ستة آخرون بينهم أربعة من رجال الشرطة في محافظة عجلون شمال الأردن في أعمال شغب استمرت ليلا وتلت شجارا على أثر رفض سيارة الأمتثال لأوامر دورية للشرطة، حسبما أعلن مصدر رسمي

وأشار المصدر إلى أن ذلك أسفر عن إصابة أربعة من طاقم الدورية وأضرار مادية في احدى المركبات الامنية، وتابع "بعد ذلك عادت مجموعة من الاشخاص قاموا باعمال الشغب واغلاق للطريق العام والقاء الحجارة على المركبات المارة واطلاق العيارات النارية من اسلحة رشاشة وبصورة مباشرة باتجاه القوة الامنية من داخل منطقة حرجية".

كما قاموا "بحرق مركبة حكومية والاعتداء على مبنى وسكن محافظ عجلون وبعض المؤسسات الحكومية" ما أدى إلى "احتراق جزء من سكن محافظ عجلون واصابة هذه المباني باعيرة نارية من اسلحة رشاشة".

وأضاف البيان "بعد ذلك ورد بلاغ باسعاف شخصين مصابين باعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، ما لبث احدهما أن فارق الحياة فيما لا زال الشخص الاخر قيد العلاج". كما أصيب "احد المواطنين بعيار ناري في منطقة البطن".

ولم يوضح المصدر هوية هذين الشخصين ولماذا رفضا الإمتثال لاوامر الدورية.

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