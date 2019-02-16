ترامب يصدر إعلاناً حول داعش خلال ساعات

أخبار الآن | واشنطن - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيصدر إعلانا عن داعش في غضون 24 ساعة.

وبدعم من الولايات المتحدة، تخوض قوات سوريا الديمقراطية، معركة في شرق سوريا لاستعادة آخر جيب يحتله تنظيم داعش.

وأضاف ترامب خلال مناسبة في البيت الأبيض "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على داعش والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".

ومن المفترض أن يكون إعلان نهاية داعش خطوة تمهيدية لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، الذي أعلنه ترامب في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأثنى ترامب على ما تقوم به حكومته والجيش الأمريكي في سوريا، مؤكداً أنه جنّب "مجزرة بحقّ 3 ملايين شخص" في محافظة إدلب.



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