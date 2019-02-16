تحذير من انتشار للجراد في البحر الأحمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن أسراب الجراد التي انتشرت في السودان وإريتريا, تتزايد بسرعة على طول جانبي البحر الأحمر.



ويعد هذا الهجوم تهديدا للمحاصيل والأمن الغذائي على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر، حيث يستهلك سرب صغير في اليوم الواحد ما يكفي لإطعام 35 ألف شخص.



وذكرت المنظمة أن ”الأمطار الجيدة في إريتريا والسودان سمحت بتكاثر جيلين من الجراد مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداده، وتشكل أسراب سريعة التنقل“.

وعبر سرب واحد على الأقل إلى الساحل الشمالي للسعودية في منتصف كانون الثاني/يناير تبعته أسراب أخرى بعد أسبوع.

وقال كيث كريسمان الخبير بالمنظمة في بيان ”الشهور الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة إلى أن يصبح الموقف تحت السيطرة قبل بدء التكاثر الصيفي“.

وأضاف ”اتساع التفشي الحالي يعتمد على عاملين رئيسيين وهما المكافحة الفعالة وإجراءات المراقبة في مناطق تكاثر الجراد بالسودان وإريتريا والدول المجاورة، وكثافة سقوط الأمطار بين مارس آذار ومايو أيار على جانبي البحر الأحمر وداخل شبه الجزيرة العربية“.

وقالت المنظمة إن عمليات المكافحة عالجت 200 ألف فدان منذ كانون الأول/ديسمبر منها نحو 74 ألف فدان في الأسبوعين الأخيرين في إريتريا والسودان.

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