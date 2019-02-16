باكستان تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي بأبهى حلّة

أخبار الآن | إسلام أباد - باكستان - (أ ف ب)

أُرجئت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باكستان ليوم الأحد الـ 17 من فبراير / شباط الحالي دون أي تعديل على برنامجها



ومن المتوقع أن تشهد الزيارة التي تستمر ليومين توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية، كما سيُجري ولي العهد محادثات مع رئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا.

وأفاد تقرير أن إسلام أباد ستحتفي بوصول ولي العهد السعودي بإطلاق 3500 حمامة وبالونات من مختلف الألوان،

وأعادت برمجة الرحلات الجوية وألغت حجوزات فندقين فخمين استعدادا للاستقبال.

وملأت لافتات تحمل صور ولي العهد السعودي شوارع العاصمة الباكستانية، وأفادت صحيفة "إكسبرس تريبيون" بأن السلطات تريد جمع أكبر عدد ممكن من طيور الحمام لإطلاقها خلال حفل الاستقبال وأنها اضطرّت في ذلك لطلب مساعدة مدن أخرى.

وقال مسؤول كبير في شرطة إسلام أباد لوكالة فرانس برس إن الشرطة والقوات المسلّحة ستتولى الحماية الأمنية بمشاركة الحرس الملكي السعودي.

ومن المقرر إغلاق "المنطقة الحمراء" حيث يقع مقرا مجلس النواب والرئاسة في العاصمة الباكستانية، في وقت أعطيت توجيهات لسلطات الملاحة الجوية بإعادة برمجة الرحلات التي تتزامن مع وصول ولي العهد السعودي ومغادرته.



وتأتي الزيارة في توقيت يشهد توترا متصاعدا بين باكستان والهند التي اتّهمت إسلام أباد بإيواء مسلّحين تتّهمهم بشن اعتداء دام في الشطر الهندي من كشمير.

وتشير تقارير إلى أن السعودية ستوقّع حزمة قياسية من الاستثمارات في باكستان تتضمن مصفاة ومنشأة نفطية بقيمة 10 مليارات دولار في ميناء جوادر الاستراتيجي على بحر العرب.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد تسعى لتوقيع اتفاقات أخرى، لا سيما في مجال "مكافحة الجريمة المنظّمة".

ومنذ أشهر يسعى رئيس الوزراء الباكستاني لخطب ود حلفاء بلاده الخليجيين من أجل التصدي لأزمة في ميزان المدفوعات وتقليص حجم أي خطة إنقاذ قد تحصل عليها بلاده من صندوق النقد الدولي.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية والإمارات عرضتا تقديم استثمارات وقروض بقيمة 30 مليار دولار.

وتشارك السعودية وباكستان إلى جانب دول أخرى في محادثات تقودها الولايات المتحدة مع طالبان من أجل دفعها للمشاركة في مفاوضات سلام مع كابول لإنهاء نزاع مستمر منذ أكثر من 17 عاما.

وكانت الحركة أعلنت أن ممثليها سيزورون إسلام أباد الإثنين بعد مغادرة ولي العهد السعودي، وذلك قبل تأجيل موعد وصول ولي العهد السعودي إلى الأحد.

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