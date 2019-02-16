السيسي يلقي كلمة في مؤتمر ميونخ

أخبار الآن | ميونخ - ألمانيا (وكالات)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الإرهاب هو التهديد الأول لمستقبل التنمية في عالمنا، مشيراً إلى أنه "علينا بذل مزيد من الجهود لاقتلاع الإرهاب من منطقتنا".

وأضاف الرئيس المصري في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا، أن المؤتمر ينعقد "وسط تحديات ومخاطر متزايدة ومتشعبة"، مؤكدا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية أمام تحديات العصر الراهن.

وأشار السيسي إلى أن مصر، التي ترأس القمة الأفريقية للعام 2019، "تتطلع للتعبير عن شواغل الشعوب الأفريقية الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتقدم ودفع عجلة التنمية قدما".

وأضاف خلال كلمته بأن "عام 2020 سيكون عام الإعمار في القارة الإفريقية".

وانطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الجمعة، بمشاركة 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية، و30 من وزراء الدفاع، و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين.



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