الأبرز ليوم السبت 16/2/2019

داعش محاصر بنصف كيلومتر مربع شرق سوريا

أخبار الآن | الباغوز - سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن مسلحي تنظيم داعش أصبحوا محاصرين داخل مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع شرقي سوريا، مؤكِدة أن بلدة الباغوز، آخر معقل للمتشددين باتت تحت خط النار ، وفي تصريح صحفي للمرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة تمكنت من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش المتشدد في منطقة شرق الفرات في الشمال السوري.

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الصين تنقل الإيغور الى سجون جديدة.. وماذا عن "SenseNets"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ميديك فوروم)



أوردت تقارير صحفية ومواقع أمنية، معلومات عن قيام السلطات الصينية بنقل الإيغور من معتقلات شينجيانغ إلى سجون مقاطعات أخرى ، وأكدت تلك المعلومات أن بكين تطبق نظاماً سرياً لنقل المعتقلين إلى سجون جديدة نتيجة الاكتظاظ الهائل في عددهم في سجون شينجيانغ، بالتزامن مع قيام الصين باستخدام تقنية التعرف على الوجوه لملاحقة الإيغور.

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المطاعم ودورها في وباء البدانة



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

أفادت دراسة جديدة بأن المطاعم في مختلف أنحاء العالم تقدم وجبات تحتوي على مستويات سعرات حرارية أكثر من الموصى به ، وقام الباحثون بقياس السعرات الحرارية الموجودة في الوجبات المقدمة في عدد من دول العالم ، وتبين أن 94 في المئة من بعض أشهر الأطباق الرئيسية المقدمة في هذه المطاعم، تحتوي على أكثر من 600 كيلو سعر حراري.

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