إقليم كردستان يوقف تصدير النفط لإيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت الحكومة المحلية لإقليم كردستان العراق، تصدير النفط الخام من حقول الإقليم إلى إيران عبر الشاحنات، تفادياً للعقوبات الأمريكية.

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران، طالت النفط وإنتاجه وتصديره إلى الخارج، إضافة إلى أي عمليات مرتبطة به.



وسبق ذلك، حزمة أولى من العقوبات الاقتصادية والتجارية والمصرفية ضد إيران، في 6 أغسطس/آب الماضي، أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويعد النفط الخام مصدر الدخل الرئيسي لإيران، ومورداً رئيسياً للنقد الأجنبي، وستكون في حاجة إلى موارد نقد أجنبي لتوفير فاتورة الواردات والحفاظ على عملتها المتراجعة.

وعقب العقوبات غادرت العديد من الشركات العاملة في مجال النفط إيران، مثل "توتال" الفرنسية، وشركات نقل للنفط مثل "ميرسك تانكرز" الدنماركية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي.





اقرا: إيران تعلن فشل إطلاق قمر صناعي للمرة الثانية