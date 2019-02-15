نقل 159 لاجئا إريتريا جوا من ليبيا إلى النيجر

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (رويترز)

نُقل 159 لاجئا من إريتريا جوا يوم الأربعاء من العاصمة الليبية طرابلس إلى النيجر لإعادة توطينهم.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه جرى إنقاذ هؤلاء اللاجئين من مراكز احتجاز معظمها مكتظة وتفتقد إلى المعايير الأساسية.

وساحل ليبيا الغربي نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين الذي يسعون للوصول إلى أوروبا، وعادة ما يكون ذلك في قوارب مطاطية يوفرها المهربون.

وتقول الأمم المتحدة إن من تتم إعادتهم إلى ليبيا بعد اعتراض خفر السواحل لهم يتعرضون عادة لانتهاكات، منها العمل القسري والتعذيب، مع مرورهم عبر شبكات التهريب والجماعات المسلحة.

وقالت المفوضية "يقبع 6205 لاجئين ومهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، منهم 4327 من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية". وسيجري إعادة توطين اللاجئين من النيجر في دول مختلفة.





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