تعليق جزئي للرحلات المغادرة من مطار دبي الدولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد مطار دبي الدولي تعليقاً جزئياً للرحلات المغادرة فقط بين الساعة 10.13 و10.45 صباحاً بالتوقيت المحلي بسبب نشاط غير مرخص لطائرة بدون طيار

وقال متحدث باسم مؤسسة مطارات دبي إن "المؤسسة عملت بشكل وثيق مع السلطات المختصة لضمان الحفاظ على سلامة عمليات المطار في جميع الأوقات وتقليل أي إزعاج للمتعاملين".

من جهتها، أفادت حكومة دبي بأن "الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين وجميع رحلات الطيران المقلعة من المطار والقادمة إليه".

وأضافت أن "فترة التعليق للرحلات في مطار دبي لم تتعد 30 دقيقة".

وأوضحت هيئة الطيران المدني الإماراتي أنه "لدينا تعليمات واضحة للتعامل مع الطائرات المسيرة"، وأن "الركاب بقوا في طائراتهم خلال فترة التعليق".

يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أعدت ونشرت تشريعات اتحادية حول أنظمة (الطائرات بدون طيار)، تنص على ضرورة الالتزام بالمتطلبات الوطنية لمشغّلي تلك الطائرات، وتحدد الأنشطة المحظورة ذات الصلة، مؤكدة أنه لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمالها، إلا بتصريح مسبق من الهيئة.

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