المغرب يفكك خلية لداعش غربي البلاد

أخبار الآن | الرباط - المغرب (وكالات)

أعلنت الشرطة المغربية تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 متطرفين ينشطون بمدينة آسفي، غربي المغرب، صباح اليوم الجمعة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أن عمليات تفتيش منازل المتهمين أدت إلى ضبط أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، إضافة إلى مخطوطات تدعو إلى التطرّف.



وأكد المصدر ذاته أن التحريات أثبتت أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش، خططوا للالتحاق بصفوفه بالساحتين السورية والعراقية وذلك بالتنسيق مع أحد الأفراد هناك.

وأضاف "كما بدؤوا بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المملكة".

وقبل أيام قليلة، اعتقلت الشرطة المغربية 3 فرنسيين بمدينة سلا غربي البلاد، إثر الاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمسلحين ينشطون في تنظيمات متطرفة.

وأحيل الموقوفون إلى النيابة العامة المكلفة مكافحة الإرهاب، بهدف استكمال التحقيقات معهم.



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