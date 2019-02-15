عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

العثور على متفجرات مدفونة في الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، جمانة غنيمات، الجمعة، أن السلطات المختصة عثرت على مواد متفجرة، مطابقة لما استخدمته خلية إرهابية قبل 6 أشهر.

وجاء ذلك بعد يوما واحدا بعد مقتل 3 عناصر من الأمن الأردني ومزارع في انفجار لغمين قديمين في محافظة البلقاء، شمال غربي عمان، كما أصيب 7 من عناصر الأمن.

وأوضحت غنيمات، أن الفرق الأمنية المختصة، التي تقوم بمسح وتمشيط منطقة وادي الأزرق، حيث وقع انفجارا الخميس، عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض.

وأكدت أن هذه المواد المتفجرة المدفونة مطابقة لنوعية المواد، التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية المنفذة لعملية الفحيص الإرهابية في أغسطس الماضي.

المزيد:

قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن وإصابة 7 بانفجار لغمين بالأردن

#انفجار #إرهاب #أخبار عربية #الأردن

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...