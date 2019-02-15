العثور على متفجرات مدفونة في الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، جمانة غنيمات، الجمعة، أن السلطات المختصة عثرت على مواد متفجرة، مطابقة لما استخدمته خلية إرهابية قبل 6 أشهر.

وجاء ذلك بعد يوما واحدا بعد مقتل 3 عناصر من الأمن الأردني ومزارع في انفجار لغمين قديمين في محافظة البلقاء، شمال غربي عمان، كما أصيب 7 من عناصر الأمن.

وأوضحت غنيمات، أن الفرق الأمنية المختصة، التي تقوم بمسح وتمشيط منطقة وادي الأزرق، حيث وقع انفجارا الخميس، عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض.

وأكدت أن هذه المواد المتفجرة المدفونة مطابقة لنوعية المواد، التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية المنفذة لعملية الفحيص الإرهابية في أغسطس الماضي.

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