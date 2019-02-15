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التحالف يستهدف ميليشيا الحوثي في حجة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شنت مقاتلات قوات التحالف العربي غارات استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وذلك بعد اعتداء الميليشيات على قبائل حجور في محافظة حجة.

واستهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات، تجمعات وعربات ومدفعية "هاون" للمتمردين الحوثيين

وأوضح التحالف العربي أن الغارات أسفرت عن سقوط  قتلى وجرحى، وتدمير آليات قتالية، مشيراً إلى أن طائراته مستمرة بالتحليق فوق المنطقة.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية كثفت قصفها المدفعي على مناطق مديرية حجور بمحافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع قبائل حجور وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.

وكان الحوثيون بدأوا قبل أسبوعين هجوماً عسكرياً على مديرية حجور، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم يسيطروا عليها منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.


 

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