#الأبرز ليوم #الجمعة 15/2/2019

#الأبرز ليوم #الجمعة 15/2/2019



أسير من داعش يعترف: أمراء التنظيم يخشون انقلاب الأجانب

أخبار الآن | القامشلي - سوريا (روناك شيخي) حصري

لجأ قادة تنظيم داعش إلى التخلص من خصومهم من المقاتلين الأجانب تحديداً خوفاً من انقلابهم عليهم، بإرسالهم إلى جبهات قتال عنيفة تؤدي إلى مصرعِهم..





#MeTooUyghur حملة تطالب بنشر مقاطع فيديو للإيغور المختطفين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

نشطاء حول العالم أطلـَقوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، دعوا من خلالها بكين الى نشر مقاطع مصورة للإيغور المختفين قسريا بإقليم شينجيانغ توضح أوضاعهم الحالية





15 شباط: اليوم العالمي لـ سرطان الأطفال

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (سامي زرقة)

يتّحد العالم سنوياً في الـ 15 من شهر شباط فبراير من كل عام لتفعيل اليوم العالمي لسرطان الأطفال، لتوحيد الجهود للتصدي لهذا المرض، ورفع مستوى الوعي حوله..



