مشاريع عمل في قطاع غزة تهدف لخلق 10 آلاف فرصة عمل جديدة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، عن البدء في تجهيز مشاريع عمل في قطاع غزة تهدف لخلق 10 آلاف فرص عمل جديدة.

وقال ملادينوف في تصريحات صحفية أن الأمم المتحدة تعمل على مشاريع محددة جدًا الهدف منها ولو بشكل بسيط المساعدة في تحسين الأوضاع المتردية في قطاع غزة.

وأوضح ملادينوف أن هذه المشاريع ستبدأ في الأسابيع القادمة، بالشراكة مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأشار إلى أنهم "طلبوا أن تكون بعض هذه الفرص الوظيفية موجهة لفئة الشباب، والذين يمتلكون شهادات علمية عالية نظرًا لارتفاع نسبة ومستوى التعليم في غزة".

وحول الأوضاع في قطاع غزة ، قال ملادينوف: "مع الأسف لا يوجد معي عصا سحرية، وما أحاول فعله في هذا الوقت إقناع كل الأطراف بالرجوع عن حافة الهاوية وعدم الوصول لمكان فيه تصعيد أكثر في قطاع غزة".

وتمنى المسؤول الأممي: "أن يكون هناك نقاش مختلف للرجوع عن حافة الهاوية، مشيرًا إلى أن "قضية الانقسام مشكلة بشعة جدًّا للشعب الفلسطيني من فترة طويلة".

وحول القمة الشبابية، قال ملادينوف: "لن نيأس ولن تتخلى عن مسؤولياتنا ، وبالرغم من كافة المصاعب كالأوضاع السياسية والاقتصادية، لن نتوقف عن الاستمرار والعمل بجدية"، مؤكدًا أن الشباب الفلسطيني بحاجة للعيش في حياة أفضل مما يعيشها الآن.

وتابع: "في قطاع غزة 2 مليون فلسطيني عاشوا أربع أزمات وحروب خلال عشر سنوات، هذا لا يجب أن يعيشه أهالي غزة، ونحتاج إلى مساعدتهم في مستقبل جديد".

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