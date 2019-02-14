اليمن: انتفاضة القبائل ضد الحوثي تتوسع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتفضت قبائل عذر في عمران اليمنية ضد ميليشيا الحوثي، معلنة انضمامها إلى المقاومة الشعبية.

وعمدت القبائل إلى قطع خطوط إمداد الميليشيات إلى حرض وتدمير آلياتها، وكانت قد اشتعلت المعارك مساء يوم الأربعاء في جبهة تقع شمالي محافظة عمران، بين القبائل وميليشيا الحوثي الانقلابية، بمحاذاة المعارك الدائرة في شرق مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

ونشبت المعارك إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي، على قبائل سوده في عذر التابعة لمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران شمال صنعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيا شنت هجومها بعد أن رفضت القبائل مطالب بفتح مناطقهم لمرور التعزيزات الحوثية إلى مناطق حجور، حيث تدور معارك بين مقاتلي القبائل هناك والحوثيين.

اقرا: خروقات الحوثي توقع مئات القتلى والجرحى