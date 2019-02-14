الرباعية الدولية: ميناء الحديدة هو الأهم

... ترامب يعيد إحياء برنامج سري لتدمير قدرات ايران الصاروخية ضمن حملة موسعة من الولايات المتحدة، لتقويض قدرات إيران وعزلها كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريـكية، عن عزم إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسريع برنامج سري ضد إيران.

... محمد بن زايد والجبير يبحثان دعم الشرعية باليمن استقبل وليُ عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء أمس السبت، في قصر الشاطئ بأبو ظبي.

... قرار بحجب مواقع تبث مقاطع "منافية للآداب" في مصر قرر النائب العام المصري، نبيل صادق في بيان رسمي أصدره مساء يوم الثلاثاء، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحجب المواقع التي تـَبُث مقاطع "منافية للآدا

... قتلى وجرحى من الحوثيين بغارات للتحالف في حجة تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بعد معاودتها الهجوم على جبال في جبهة حجور بمديرية كشر في محافظة حجة.