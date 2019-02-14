الحشد الشعبي تحتكر سوق الخردة

أخبار الآن | بغداد - العراق ( أ.ف.ب )



كشفت وكالة رويترز، أن حطام السيارات المفخخة التي استخدمها مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ هجمات وغيرها من مخلفات الحرب تساعد الآن في تمويل ميليشيات إيرانية.

وذكر تجار في قطاع الخردة، أن الفصائل التابعة لإيران سيطرت على تجارة المعادن والخردة التي جُمعت من ساحة المعركة.

وقال ملاك ساحات للخردة ومديرو مصانع صلب ونواب من أنحاء مدينة الموصل، أن ميليشيات الحشد الشعبي كسبت ملايين الدولارات من بيع كل شيء؛ بدءا من السيارات المحطمة والأسلحة المخربة وانتهاء بصهاريج المياه وإطارات النوافذ.

وأوردت مصادر رويترز، أن ميليشيات الحشد الشعبي تستخدم نفوذها المتنامي، بل وتلجأ أحيانا للترهيب كما ذكر بعض الشهود، لاحتكار السوق والسيطرة على نقل المعادن الخردة من المدن التي لحقت بها أضرار مثل الموصل إلى شمال العراق حيث يتم شراؤه وصهره.

وتسعى الميليشيات التابعة لإيران إلى الاستفادة من سيطرتها على الأراضي التي كانت تابعة لداعش حتى تحقق ثروة طائلة.

ويثير النفوذ المتنامي لميليشيات الحشد الشعبي قلق الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت يتزايد فيه التوتر مع إيران التي ترسخ سيطرتها على أراض تمر عبر العراق وسوريا إلى لبنان.



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