التحالف يؤكد استعداده لإعادة الانتشار وفقاً لاتفاقية السويد

... المبعوث الدولي يحاول وقف تلاعب الحوثيين وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إلى صنعاء، من أجل عقد لقاءات مع قيادة ميليشيات الحوثيين، في محاولة لممارسة الضغوط عليها للالتزام باتفاق الحديدة

... الحوثيون يواصلون خرق اتفاق السويد تواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها في اليمن، في عملية مستمرة لخرق اتفاق السويد، وذلك عبر استهداف قوات المقاومة والمدنيين.

... داعش يبدأ فرض تعليماته في رمضان وينفذ إعدامات جماعية في أول أيام الشهر بدأ داعش شهر رمضان بتنفيذ عملية إعدام جماعية في الموصل طاولت من اعتبرهم «جواسيس». واصدر تعليمات تحدد عدد ركعات صلاة التروايح، ومراقبة حازمة لتسعيرة المواد الغذائية التي ينشرها شهرياً، وما زالت بغداد تحذر من ما تسمى "غزوة رمضان"، مستندة الى استقطاب التنظيم المزيد من الانتحاريين خلال هذا الشهر.

... قرار بحجب مواقع تبث مقاطع "منافية للآداب" في مصر قرر النائب العام المصري، نبيل صادق في بيان رسمي أصدره مساء يوم الثلاثاء، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحجب المواقع التي تـَبُث مقاطع "منافية للآدا

... قتلى وجرحى من الحوثيين بغارات للتحالف في حجة تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بعد معاودتها الهجوم على جبال في جبهة حجور بمديرية كشر في محافظة حجة.