17 قرارا جديدا لـ مجلس الوزراء السعودي

أخبار الآن | الرياض - المملكلة العربية السعودية ( وكالات )



ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماع مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث اعتمد مجلس الوزراء في ختام الجلسة 17 قرارًا جديدًا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القرارات تتلخص فى تفويض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتوقيع على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي، والموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس وحوكمته المقترحة وتفويضة أيضًا فى في اللجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن توقيع البروتوكولات، كما تم إقرار عدد من القرارات في مجالات الصحة والاقتصاد والتعليم.

كما جدد مجلس الوزراء التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وبما يحقق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وتابعت "واس" أنه من بن القرارات تفويض وزير الصحة بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الإندونيسي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا.

وأشارت "واس" إلى قرار تفويض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في جمهورية كوريا.

وتابعت "واس" أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع اتفاقية توفير أساتذة للغة الصينية بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وقرر ايضا تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.

وأكدت "واس" أن مجلس الوزراء قرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم؛ للتعاون في مجال الآثار والمتاحف بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية.

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