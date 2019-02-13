مقتل ثلاثة جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني في محافظة أبين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة للقوات الأمنية.



وتأتي هذه الهجمات رداً على الحملة الأمنية التي نفذتها قوات الحزام الأمني بدعم من التحالف الدولي، ونجحت في طرد مسلحي تنظيم القاعدة الذين كانوا يحلتون المحافظة.



ووفقاً لوسائل إعلام فإن العبوة انفجرت اثناء مرور المركبة الأمنية شمال المنطقة وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة حول اليمن الصادر في يناير 2019 قد أشاد بجهود السعودية والإمارات في مكافحة الإرهاب في اليمن معتبراً أن تلك الجهود قد أدت لانحسار التنظيمات الإرهابية جنوب البلاد.

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