قرار بحجب مواقع تبث مقاطع "منافية للآداب" في مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات

قرر النائب العام المصري، نبيل صادق في بيان رسمي أصدره مساء الثلاثاء، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحجب المواقع التي تـَبُث مقاطع "منافية للآداب".

وجاء في البيان للنائب العام أن وزارة الاتصالات مكلفة "باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلميةٍ منافية للآداب"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ".

وجاء في البيان أن القرار يأتي بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بقضيتين في محكمة جنح مدينة نصر. وتتعلق القضيتان بمواد تحتوي أفعال فاضحة.

كما نص البيان على إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار.

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