عودة آلاف السوريين من الأردن إلى بلادهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فرانس برس)

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلدهم منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين.



وفُتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيس بين الأردن وسوريا في أواخر 2018 بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.



وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية محمد الحواري لوكالة فرانس برس، إنه "منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولغاية العاشر من شهر شباط/فبراير الحالي عاد 11 ألفا و198 لاجئا سوريا إلى بلدهم".

وأوضح أن "هذه الأرقام مطابقة لقوائم الحكومة الأردنية (الخاصة باللاجئين السوريين العائدين) وبيانات وسجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

ويستضيف الأردن نحو 670 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع الثورة في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.

ومن جانب آخر، قرر وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين الأربعاء تمديد ساعات العمل بالمعبر الحدودي بين الأردن وسوريا.

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