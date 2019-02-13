عائلات مقاتلي داعش الأجانب تفر من آخر جيب بشرق سوريا

أخبار الآن| سوريا - (وكالات)

قال مصدر من داخل داعش إن التنظيم طلب من اسر مقاتليه عدم الثقة في الإعلام الغربي وعدم إجراء اية مقابلة معهم لإعتقاد قيادة التنظيم أن هذه المقابلات سيتم استغلالها وتحويل الرأي العام ضد التنظيم ، وفق "بي بي سي موني ترينغ ".

ياتي ذلك في حين فرّت عشرات من اسر مقاتلين أجانب بينهم عراقيون وأتراك وروس من آخر معقل تنظيم داعش في شرق سوريا يوم الثلاثاء الماضي مع فقدان المتطرفين لأراض ٍ لصالح قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن داعش يعطي دوماً الأولوية لقادته واسرهم للفرار من المناطق التي خسرها ويضع باقي مقاتليه في وجه المدفع .

وهنا يَظهر جلياً أن التنظيم غير قادر على حماية كوادره العليا بالإضافة إلى ان وسائل الإعلام في داعش لم يتبق منها سوى الكذب والإرتباك.

وقال قيادي ميداني مع قوات سوريا الديمقراطية التي تتوغل في الجيب المحاصر إن المتطرفين ومعظمهم أجانب يخوضون معركتهم الأخيرة.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على نحو ربع البلاد، هجوما بمساندة ضربات جوية أمريكية لانتزاع الجيب. وخلال اليومين الماضيين فقط خرج مئات المدنيين من الجيب.

وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن قوات سوريا الديمقراطية أحرزت تقدما "بطيئا ومنظما" في المعركة التي تقع قرب الحدود مع العراق.

وقال شاهد من "رويترز" إن مقاتلات تحلق في السماء وصوت الانفجارات يدوي في أنحاء باغوز آخر قرية في المنطقة والتي يحتلها داعش على جزء منها.

وجرى نقل نحو 300 مدني في شاحنات إلى مخيم في شمال شرق البلاد بعد فرارهم الثلاثاء. وبدا عليهم الإنهاك أو الجوع وكان بعض الأطفال حفاة.

وقال عدة أشخاص في تعريفهم بأنفسهم إنهم عراقيون وأتراك وأوكرانيون وروس.

وتقدمت قافلة من 15 مركبة تحمل قوات أمريكية على طريق ترابي صوب خطوط القتال الأمامية.

وعند أطراف باغوز وقف المدنيون الفارون من الجيب في طابور للخضوع للاستجواب على يد قوات أمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في محاولة على ما يبدو للعثور على المتطرفين المطلوبين.

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