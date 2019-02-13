الكرد يتقدمون ببطء في شرق سوريا

أخبار الآن | الباغوز – سوريا (أ.ف.ب)

تحقق قوات سوريا الديمقراطية تقدماً بطيئاً في الكيلومترات الأخيرة تحت احتلال تنظيم داعش شرق سوريا في مواجهة مقاومة شرسة للجهاديين الذين تواصل عائلاتهم الفرار من المنطقة.

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قال إن التقدم بطيء كون المعارك تدور في أراض زراعية مكشوفة، ويستخدم تنظيم داعش القناصة والانتحاريين، فضلاً عن انتشار الألغام.

وتخوض قوات سوريا الديوقراطية منذ أيلول/سبتمبر عملية عسكرية ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي. وتمكنت من طرده من كل القرى والبلدات، ولم يعد موجوداً سوى في بقعة صغيرة لا تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة تمتد من أجزاء من بلدة الباغوز وصولاً إلى الحدود العراقية.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية السبت هجومها الأخير ضد الجهاديين المحاصرين بهدف إنهاء "خلافة" أثارت الرعب طوال السنوات الماضية، بعد توقف استمر أكثر من أسبوع للسماح للمدنيين بالخروج.

ودفعت العمليات العسكرية الأربعاء نحو 300 شخص من النساء والأطفال، غالبيتهم عراقيون، الى الخروج من منطقة المعارك، في رحلة بدأوها بعد ظهر الثلاثاء وتخللها السير على الأقدام لنحو أربعة كيلومترات وقضاء ليلتهم في العراء.

وانتظر هؤلاء في مجموعات صغيرة الأربعاء في منطقة الفرز التي نقلتهم إليها قوات سوريا الديمقراطية بعد بلوغهم أولى مواقعها قرب الجبهة.

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