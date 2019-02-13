اجتماع ليبي لبحث إمكانية إجراء انتخابات عامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد العاصمة الليبية طرابلس، جولة جديدة من جلسات تجمع القوى التقدمية، حيث يشارك فيها أكثر من 30 كيانا سياسيا ونقابة مهنية.

ويدعو التجمع إلى الاتفاق على جدول زمني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كما يدعو لإعادة الحياة الدستورية والقانون إلى ليبيا.

يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، كان ألمح مطلع فبراير إلى إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا، مشيرا إلى أن الأزمة تحتاج إلى تسوية تاريخية شاملة.

وتشهد ليبيا أزمة حول حقل الشرارة النفطي، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها ملتزمة باستئناف إنتاج النفط من حقل الشرارة سريعًا لكن فقط بعد ضمان سلامة العاملين في الحقل.

وكان رئيس البرلمان الليبي قد دعا إلى رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الواقع في حقل مرزق جنوب غربي البلاد والذي يعد أكبر حقل نفطي في البلاد.

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت خلال الأيام الماضية عن الانتهاء من تأمين حقل الشرارة النفطي، مطالبةً المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل وهو ما عززه البرلمان اليوم أيضا.

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