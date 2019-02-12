وزير الإعلام اليمني ينتقد بيانا أمميا

أخبار الآن | عدن - اليمن (صحف)

عدّ وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن البيان المشترك الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، وعن الوكيل للشؤون الإنسانية حول الأوضاع في اليمن، منحاز بشكل واضح لا يمكن السكوت عنه، وأنه يؤكد رضوخ المبعوث الأممي لليمن لابتزاز وضغوط المليشيات الحوثية.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر: إن البيان المشترك يناقض التصريحات السابقة للسيد مارك لوكوك الذي حمل مليشيات الحوثي المسؤولية عن منع تفريغ مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر , وعرقلة فتح خطوط آمنة للإمدادات الغذائية.

وأضاف: "أن البيان المشترك انحياز واضح وفاضح لا يجب السكوت عنه كونه يخالف الواقع على الأرض اذ تستمر المليشيات الحوثية منذ شهرين في تعطيل تنفيذ اتفاقية السويد بشأن الوضع في #الحديدة وإعاقة إعادة الانتشار، كما أنه يتجاهل كل الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة والتحالف لتنفيذ الاتفاق".

إلى ذلك، لفت إلى أن "البيان يؤكد رضوخ المبعوث الأممي لابتزاز وضغوط المليشيات الحوثية التي تمنع حتى اللحظة وصول الإمدادات الإغاثية للمواطنين وتهدد بتفخيخ الميناء ونسفه، وتجاهله لالتزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق وبذلها كافة الجهود لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية استشعارا بمعاناة المواطنين".

كما عدّ أن البيان الأممي يشي بعدم جدية الأمم المتحدة بالتعامل الحازم مع الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن صبر الحكومة اليمنية على هذا التلاعب لن يطول، بحسب تعبيره.

وكان البيان الأممي لفت إلى تعاون الميليشيات الحوثية والتزامهم بتنفيذ اتفاق الحديدة، وتأمينهم الوصول إلى المطاحن على الرغم من أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك كان أعلن في وقت سابق أن الميليشيات رفضت منح تصريح عبور للخطوط الأمامية المؤدية إلى مناطق الشرعية للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر ، مضيفاً أن الحوثيين برّروا ذلك بالمخاوف الأمنية.

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