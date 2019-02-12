مصريون يتجمعون لتنظيف النيل شريان الحياة

اخبار الآن| القاهرة- مصر (رويترز)

أُزيلت أكوامُ من القمامة والنفايات وزنُها عدة أطنان من نهرِ النيل في إطارِ جهود تنظيف النهر في القاهرة . وحملَ مئات الشبان حقائب بلاستيكية وركبوا الزوارق لجمع النفايات السابحة على سطحِِ شريان الحياة ومصدر المياه الرئيسي في البلاد. وقالت وزارةُ البيئة في بيان إنه تم إزالة ما بين ثلاثة وأربعة أطنان من النفاياتِ من نهر النيل

وجمع الشبان أكياسا بلاستيكية وزجاجات وملابس قديمة من النهر سيتم فرزها وتقسيمها إلى مواد قابلة لإعادة التدوير ومواد أخرى غير قابلة لذلك. وقال شادي عبد الله، وهو أحد المنظمين، إن الحدث ذو أهمية مزدوجة تتمثل في في تنظيف المياه وزيادة الوعي بأهمية وقيمة مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

وأوضح عبد الله "النهار دا الدكتورة ياسمين فؤاد هي الي بتطلق المبادرة دي.. اسمها شباب للنيل.. وإحنا شركتنا ومبادرتنا كمان بتدعم وبتساعد في تنظيم اليوم. هدفها إن إحنا ننضف النيل، وبكميات كبيرة نوعي عن النيل كمصدر شرب وعن البلاستيك كاستخدم واحد. إن إزاي الناس ماينفعش تستخدم بلاستيك كتير وإزاي هو ضرره علينا وعلى البيئة الي إحنا عايشين فيها".

وكان تقرير صادر عن جهاز شؤون البيئة ، وهو هيئة حكومية ، قال العام الماضي إن 150 مليون طن من النفايات الصناعية ينتهي بها المطاف في نهر النيل كل عام.

وقال أيضا إنه يتم التخلص مما يقرب من 900 مليون طن من مياه الصرف الصحي بإلقائها في النيل سنويا.

وعرقلت كمية النفايات والقمامة الموجودة في النيل رياضات مائية مثل التجديف والمراكب الشراعية.

وتهدف جهود التنظيف إلى تشجيع المزيد من الشباب على المشاركة في الرياضات المائية في النهر.

وانضمت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، للشباب المتطوعين على متن قارب أثناء عملية التنظيف. وقالت الوزيرة إن من المهم حمل الشباب على المشاركة في هذا العمل.

وأضافت "الفكرة إلي إحنا بنحاول نعملها هو حاجتين. (الأول) إن الشباب لما يبتدي يشتغل بإيده في الحاجة هيحس بملكيتها. هيتعب فيها فهيقدر يحافظ عليها. تاني حاجة المشاركة بتاعتهم بتخليهم إن هم يبقى فيه وعي أكتر بأهمية نهر النيل وحمايته".

وحملة "شباب للنيل" هي مبادرة شاملة ترعاها وزارة البيئة وتضم مجموعات مختلفة مثل "فيرينايل" التي تنظم عمليات تنظيف للنهر منذ عام 2018.

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