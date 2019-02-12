قوات الشرعية اليمنية تحرر جبل ردمان في صعدة

أخبار الآن| صعدة - اليمن - (وكالات)

حررت قوات الشرعية اليمنية، جبل ردمان الاستراتيجي في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد، عقب معارك ضارية مع الميليشيات.

وذكر مصدر عسكري أن قوات "اللواء 63" و"اللواء التاسع مشاة جبلي" سيطرت على جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم.

ووفقاً للمصدر، فقد حررت قوات الجيش الأجزاء المتبقية من قرى "آل زماح" بالمديرية ذاتها.

وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

ويضيق الخناق على الميليشيات في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة مع التقدم الميداني المستمر للجيش اليمني من عدة محاور، بدعم من تحالف دعم الشرعية، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها "قطع رأس الأفعى" في إشارة إلى زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.

إقرأ أيضاً:

مخازن حبوب الحديدة مهددة بالتعفن بسبب الحوثيين



