طقس غائم وماطر في الإمارات اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (المركز الوطني للأرصاد)

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وخلال الأيام المقبلة طقسا غائما بوجه عام مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة وانخفاض في درجات الحرارة، حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

وفي بيان له حول حالة الطقس المتوقعة في الدولة من الثلاثاء إلى السبت، أشار المركز إلى أن الطقس اليوم سيكون غائما بوجه عام مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، خاصة شمال وشرق الدولة قد تكون رعدية أحيانا وتقل كميات السحب بعد الظهر ليصبح الطقس غائما جزئيا بوجه عام وتنشط الرياح وتكون مثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية تبدأ غربا وتكون نشطة إلى قوية أحيانا والسرعة من 30 إلى 45 تصل إلى 60 كم/س على البحر ومع السحب الركامية في حين يكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس يوم "الأربعاء" سيكون باردا إلى شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وغائما جزئيا إلى صحو بوجه عام والرياح شمالية غربية نشطة تخف تدريجيا في المساء تصبح معتدلة السرعة ليلا من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر في حين يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

أما طقس يوم الخميس، فسيكون رطبا مع احتمال ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س في حين يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس يوم الجمعة رطبا مع احتمال ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية يصبح غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وتميل درجات الحرارة للارتفاع والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم السبت طقسا غائما جزئيا وتتكاثر السحب على بعض المناطق خاصة على السواحل والبحر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 18 إلى 28 تصل إلى38 كم/س ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

المزيد: