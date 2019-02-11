بوتفليقة يعتزم تعين نائبا له

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز )

يعتزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استحداث منصب "نائب الرئيس" لمساعدته في إدارة شؤون البلاد، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل. ووفق وكالة رويترز للأنباء، رشحت و سائل إعلام جزائرية الأخضر الإبراهيمي الدبلوماسي الأممي السابق وأحمد أويحيى الوزير الأول الحالي، لتولي المنصب.

يذكر أن استحداث منصب نائب الرئيس ظهر كمطلب في تعديل الدستور عام 2008. وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن الأحد، عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الـ 18 أبريل 2019.

وقال بوتفليقة، في رسالة موجهة لشعبه أعلن عبرها الترشح لولاية رئاسية خامسة: "كرست كل طاقتي خلال السنوات الماضية لإخماد نار الفتنة ولم شمل الأمة والانطلاق في إعادة بناء البلاد". وأردف بوتفليقة قائلا: "لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها ولم أخف هذا يوما عن شعبنا، لكن إرادتي لخدمة الوطن راسخة". متعهدا بأن يقوم في حال فوزه في الانتخابات "بدءا من هذه السنة" بتنظيم ندوة وطنية شاملة

تهدف إلى إعداد "أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية" بهدف تحقيق التوافق في مجال إجراء الإصلاحات وضمان إمكانية "اقتراح إثراء الدستور". وجاءت هذه الرسالة بعد أن أعلن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في البلاد، السبت، ترشيحه بوتفليقة رسميا لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة شهر أبريل القادم.

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