هزة أرضية خفيفة تضرب الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة جزيرة قشم ورأس الخيمة بدولة الامارات العربية المتحدة، لكنها لم تسفر عن إصابات او أضرار مادية.

وبحسب بيان للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أنه "تم رصد هزة أرضية في منطقة جزيرة قشم بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر وبشدة أربع درجات في منطقة رأس الخيمة على عمق 10 كيلومترات وتبعد حوالى 120 كيلومترا من رأس الخيمة".

وأضاف المركز: "أن الهزة كانت محسوسة في شكل خفيف في المناطق الشمالية من الدولة ودبي وليس لها تأثير على الدولة".

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