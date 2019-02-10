حكم بالإعدام على مدانين في هجوم الكرك في الأردن

أخبارالآن | الإمارت العربية المتحدة -(وكالات)

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد بالإعدام على اثنين من المدانين في قضية هجوم الكرَك الذي قد وقع في نهاية عام 2016 خلّف من خلاله عشرة قتلى تبناه تنظيم داعش.

وبحسب وكالة فرانس برس، حكم رئيس محكمة أمن الدولة في جلسة علنية على الأخوين خالد المجالي وحمزة المجالي بـ"الإعدام شنقا حتى الموت".

وكان مصدر قضائي أردني أكد لوكالة فرانس برس أن "أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وأدت إلى استشهاد رجال أمن ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام".وأصدرت محكمة أمن الدولة في 13 نوفمبر الماضي أحكاما تراوحت بين السجن 3 أعوام والمؤبد بحق 10 مدانين في قضية هجوم الكرك، الذي أوقع في 19 ديسمبر 2016 عشرة قتلى، من بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من أفراد الأمن و17 مدنيا وأجنبيان.

وتحصن حينها أربعة مسلحين في قلعة الكرك الأثرية، بعدما هاجموا دوريات للشرطة ومركزا أمنيا، واشتبكوا مع الأجهزة الأمنية نحو سبع ساعات قبل أن تقتلهم قوات الأمن. وبعد هجوم الكرك بيوم واحد، اعتقل ممول الهجوم في مداهمة لمنزله أدت إلى مقتل أربعة من رجال الأمن الأردني وأحد الإرهابيين، ثم جرت عمليات توقيف لاحقا لعدد من المشتبه بهم.

اقرأ المزيد:

الأردن يتهم 54 شخصاً بينهم مسؤولون سابقون بالفساد